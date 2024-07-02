Україну очікує дощова погода, синоптики прогнозують послаблення спеки у середу. Карта погоди на 3 липня показує, що деякі регіони зазнають значної спеки, зокрема на сході і півдні країни, де оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Більш комфортна температура очікується на заході та частково на півночі, де передбачаються зливи.

Середня денна температура в Україні у середу становитиме +31… +33 °C за даними Укргідрометцентру.

Синоптики передбачають мінливу хмарність в найближчу ніч, з температурами від +12… +14 °C на заході до +16… +20 °C на півночі. В центрі країни очікується +18… +21 °C, а на півдні та сході до +23 °C.

На заході, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях очікуються хмари з проясненнями і короткочасні сильні дощі вдень і вночі, місцями із градом та шквалистим вітром 15-20 м/с. Денна температура становитиме +20… +23 °C на заході і +27… +29 °C на півночі. У решті регіонів буде суха та спекотна погода з температурою вдень +30… +34 °C, а місцями навіть до +37 °C. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Укргідрометцентр також попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки з 2 по 4 липня в більшості регіонів України, за винятком заходу, Житомирської, 3-4 липня і Вінницької та Київської областей.

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