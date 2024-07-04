Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про безальтернативне утримання під вартою, проте суддею він був задоволений частково.

За процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури декану факультету одного з університетів в Ужгороді оголошено підозру у зв'язку з декількома випадками отримання неправомірної вигоди. Деталі повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Упродовж 2023-2024 років правоохоронці зафіксували факти того, що керівник підрозділу університету отримував хабарі за допомогу у складанні іспитів або захисті дипломної роботи.

Завдяки своєму посадовому становищу і авторитету, керівник підрозділу мав змогу впливати на інших викладачів факультету і забезпечувати таким чином отримання позитивних оцінок.

Студенти, обізнані з можливими наслідками недопущення до захисту наукової роботи або повторного залишення на тому ж курсі, надавали декану неправомірну вигоду. Встановлено, що від двох осіб чоловік отримав 1000 доларів США, 210 євро та 1000 гривень неправомірної вигоди. Під час слідства буде встановлено наявність інших фактів отримання хабарів.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про безальтернативне тримання особи під вартою, однак слідчим суддею його було задоволено частково.

Підозрюваного взяли під варту з правом внести майже 182 тис. грн застави. Сторона обвинувачення вже готує апеляційну скаргу на це рішення та наполягатиме у такому разі на збільшенні суми застави до 3 млн грн.

За статею ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, якою будуть судити декана, передбачена відповідальність у вигляді штрафу, або арешту, або позбавлення волі до чотирьох років, з позбавленням права обіймати посади до трьох років.

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