Кабінет Міністрів ухвалив рішення про те, щоб Міжвідомча робоча група з організації призову військовозобов’язаних держслужбовців і працівників держпідприємств могла подавати пропозиції до міністра оборони щодо збільшення обсягів бронювання.

Таке рішення було прийняте на засіданні уряду у вівторок, 2 липня, повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд також вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних для органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій. Ці зміни надають міністру оборони повноваження приймати рішення про збільшення обсягів бронювання на основі пропозицій Міжвідомчої робочої групи.

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів вирішив створити Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян згідно з постановою №707 від 18 червня.

Основним завданням цієї робочої групи є сприяння координації дій органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів, підприємств, установ і організацій у питаннях взаємодії з територіальними центрами керування та службами призову військовозобов’язаних.

Українці вже встигли прокоментувати таке рішення:

"Все вірно. На них тримається країна!!!";

"Нема чого їх бронювати, нехай йдуть як усі!";

"Тепер зрозуміло, чия це війна";

"Народу чиновники не потрібні!!! Забронюйте «робочий клас» , а не клоунів з ВР";

"На фронт їх";

"Тобто сидіти перекладати папери важливіше, ніж саджати і збирати врожай, ремонтувати і налагоджувати інфраструктуру?! Руки опускаються від таких керманичів".

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