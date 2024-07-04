Якщо локалізувати порушення не вдається, то від газу можуть відключити не тільки квартиру, а й весь стояк.

З початку 2024 року в Україні відновлено обов'язковий технічний огляд газового обладнання в житлових приміщеннях. Під час цього огляду бригади, які представляють газові компанії, також виявляють порушення.

Як йдеться в повідомленні Державної служби України з питань праці, серйозні порушення, наприклад, за демонтаж стіни між кімнатами з порушенням проєкту, внаслідок чого спальне місце не відокремлене стіною від газового обладнання, може проводитися відключення від газопостачання безпосередньо на місці.

Згідно з повідомленням Державної служби України з питань праці, обладнання житлових і громадських будинків може бути відключене від системи газопостачання з установленням заглушки у таких випадках:

Виявлення витоків газу. Несправності автоматики безпеки. Проблем з оголовками димових і вентиляційних каналів. Відсутність тяги в димових і вентиляційних каналах. Самовільне підключення споживачем газових приладів до системи газопостачання. Невиконання технічного обслуговування згідно з встановленими вимогами. Невідповідність системи газопостачання житлового будинку проектній та технічній документації.

Ця інформація міститься в пункті 5.7 розділу 5 глави 5 Правил безпеки систем газопостачання, що затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року під номером 285. Цей наказ був зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 року під номером 674/27119.

Якщо локалізувати порушення не вдається, то від газу можуть відключити весь стояк. Якщо ж порушення знайдено в конкретній квартирі, то її і відключають від газу.

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