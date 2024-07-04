Він пояснив, що "відмовився від отримання повістки про явку до ТЦК для відправлення до військової частини для проходження служби у Збройних силах України.

У Львові студент 2 курсу категорично відмовився брати повістку. Його засудили, адже той отримав повістку, але відмовився від мобілізації. На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду міста Львова.

За вироком суду, чоловік є студентом другого курсу Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку. У червні 2023 року він відмовився від прийому повістки і не з'явився до військового комісаріату для призову на службу. Таким чином, ухилився від мобілізації, не маючи права на відстрочку.

У суді чоловік визнав свою провину і виразив розкаяння. Він пояснив, що "відмовився від отримання повістки про явку до ТЦК для відправлення до військової частини для проходження служби у Збройних силах України. Однак наразі він добровільно з'явився до військового комісаріату, вступив на військовий облік і поновив всі необхідні дані.

Суд визнав чоловіка винним за порушення статті 336 Кримінального кодексу України і засудив його до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо про схожу ситуацію, яка трапилась на Івано-Франківщині. Так, в Івано-Франківській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав "бойову" повістку, проте 9 місяців переховувався від мобілізації.

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