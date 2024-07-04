До вашої уваги пропонується гороскоп по одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 4 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 4 липня.

Що принесе цей день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 4 липня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Король Мечів

Будь добрий, Овен. Король Меч - це слова, які ріжуть як ніж, і це може означати, що вам доведеться висловити комусь свою думку, але в м'якій формі.

Ви є чесним знаком зодіаку, і навіть коли це важко зробити, важливо сказати людині те, що їй потрібно почути.

Однак бути носієм поганих новин нелегко, і можливо вам не захочеться бути таким гучним.

Тому пом'якшіть своє повідомлення. Можливо, скажіть це так, щоб донести суть, не ускладнюючи і так складну ситуацію.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей

Стане краще, Телець. Це був важкий рік, і найбільше ви хочете, щоб все почало налагоджуватися і було менше драматизму.

Лицар Пентаклей - карта дії. Це може означати, що кроки, які ви робите зараз, поставлять вас на ноги і дадуть вам шанс відновитись і допоможуть вам відшкодувати ваші втрати.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Зачекайте, Близнюки. Колесо Фортуни - знак майбутніх подій. Ви йдете до перемоги, але це може тривати час.

Використовуйте свою винахідливість, щоб обміркувати цю проблему. Ви можете бути вражені кінцевим результатом.

Життя продовжується, Близнюки, і те, що ви повернулися до вихідної точки, не означає, що ви не будете знову на вершині своєї гри.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Мечів

Часи важкі, Рак. Вісімка Мечів віщує неприємності. Ти відчуваєш себе пригніченим, Раку, і можеш не побачити світла в кінці тунелю.

Отже, вам доведеться навчитися орієнтуватися у цьому темному періоді життя. Так само, як і при ходьбі темною кімнатою, ви не бачите виходу, але незабаром ваші очі звикнуть.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Закохані

Ти не можеш жити подвійним життям, Леве. Карта Таро Закохані про вибір та рішення, які тобі потрібно зробити в ім'я кохання, і це ніколи не буває легко.

Ти стоїш на роздоріжжі, Лев. З одного боку ти бачиш своє майбутнє, а з іншого те, чого ти хочеш зараз.

Вам вирішувати, чи варто очікування того, чи ви пошкодуєте, що не змогли насолодитися тим, що чекає на вас зараз.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Перестань надто багато думати. Останнім часом ти зациклений на своїх почуттях.

А згідно з перевернутою Четвіркою Кубків, ви, Діво, не контролюєте свої емоції.

Почуття неадекватності чи невпевненості беруть гору, вам потрібно щось із цим зробити. Час залишити минуле позаду.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Розширюйтесь, Терези. Коли ви переживаєте важкі часи, ви схильні замикатися у собі та приховувати свої проблеми від інших.

Але коли життя різко змінюється на гірше, тоді вам потрібно більше спілкуватися і ділитися тим, що відбувається у вашому світі.

Ось навіщо потрібна справжня дружба й у сенс спільного проживання життя.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута

Шлюб це важливе рішення, Скорпіон. Це один із найдавніших інститутів у світі, і, можливо, ви готові змінити те, як традиції визначаються у вашому житті.

Немає нічого поганого у бажанні бути самотнім. Якщо ти щасливий, то це все, що має значення.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Лицар Жезлов

Новий початок вимагає багато сміливості. Ви починаєте робити цей перший великий крок вперед, Стрілець, тому спочатку це буде відчуватися не так. Насправді те, що добре робити, часто спочатку здається неправильним.

Вам доведеться подолати фазу незручності, і незабаром ви почнете почуватися комфортніше в новому житті, яке ви вчитеся любити.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Помірність

Ви можете планувати, планувати та ще раз планувати, але зрештою вам доведеться просто виконати роботу.

Думати добре на початку того, що вам потрібно зробити. Але як тільки ви отримали те, що вам потрібно, можливо краще просто спробувати недосконало, ніж не спробувати взагалі.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Місяць

Це було несправедливо, і ти цього не заслужив, Водолію.

Так важко, коли відчуваєш, що хтось тебе зрадив. Ти віддав усе, що міг, і відчувати, що твою доброту приймали як належне, це розриває серце.

Зцілення вимагає часу, і навіть якщо вам здається, що це може зайняти вічність, насправді це лише мить.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Трійка Меч, перевернута

Розділ закритий, Риби. Минуле не перепишеш, і неможливо повернутись назад і переглянути історію.

Тому замість того, щоб витрачати ще більше часу на ситуацію, яка принесла вам лише біль, зупиніть втрати.

Розглядайте кожен момент як шанс відновитись, і, можливо, одного разу в майбутньому ви вирішите, що готові покохати знову.

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