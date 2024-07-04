Цьогоріч деякі тарифи уже зросли. Зокрема, вартість електроенергії збільшилася майже у 2 рази. Крім того у частини міст зросла вартість водопостачання. До того ж збільшилась вартість послуг ЖКХ у комунальних платіжках. Українцям пояснили, чи відбудеться зростання тарифів до кінця 2024 року.

Олег Семінський, народний депутат, повідомив про те, що представники МВФ натякали українським урядовцям на можливе зняття мораторію, який стосується заборони підвищення тарифів. Однак наразі не має жодних документальних доказів цього.

Наразі МВФ не настоює на підвищенні тарифів, і уряд України також не планує збільшувати їх до кінця поточного року. Олег Семінський пояснив, що представники фонду лише висловлюють своє уявлення про ситуацію. Він наголосив на необхідності враховувати реальність в країні, зокрема воєнний конфлікт, доходи населення і інші фактори перед рішеннями про підвищення тарифів.

Ідея підвищення тарифів має своє пояснення в значних пошкодженнях енергосистеми, зумовлених атаками російських сил у весняній частині 2024 року.

В результаті цих подій Україна понесла збитки на суму 1 мільярд доларів. Для відновлення енергосистеми потрібне фінансування, а збільшення тарифів розглядається як один із можливих шляхів залучення цих коштів.

Джерело: 24Канал.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, скільки можуть тривати обмеження світла, в "Укренерго" попередили.

Як повідомляла Politeka, що чекає на боржників за комунальні послуги.

Також писала Politeka, названо ймовірні тарифи на світло, які суми обговорюються.