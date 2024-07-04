Прокурори довели, що мешканець міста Лозова в Харківській області знову вчинив злочин. Чоловік, який мав інформацію про великий попит на автомобілі для виконання бойових завдань українськими військовослужбовцями та волонтерами, вирішив заробити на цьому. Подробиці повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури.

Шахраї викладали у мережі фейкові оголошення про продаж позашляховиків, хоча фактично вони таких автомобілів не мали і не мали наміру укладати чесні угоди.

Коли потенційні покупці відгукувались на оголошення, спільник шахрая з ними взаємодіяв, узгоджуючи деталі покупки і настоював на передоплаті. Після того, як гроші були перераховані на картку "продавця", він втрачав зв'язок.

Всього постраждали 13 українських військовослужбовців від дій шахрая. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить майже 1,2 мільйона гривень. Чоловік очікував на суд, перебуваючи під вартою.

Під час судового засідання він заперечив свою вину і заявив, що працював на позиції, пов'язаній з пошуком людей, чиї банківські картки були використані для переказу грошей. Він стверджував, що не вводив особисто нікого в оману і займався лише виконанням платежів на конкретні картки.

Незважаючи на відмову обвинуваченого визнати свою вину, прокурор представив достатньо доказів для винесення обвинувального вироку Лозівським міськрайонним судом Харківської області.

На підставі ст. 71 КК України судом приєднано покарання за попереднім вироком та призначено остаточне покарання у виді 6 років позбавлення волі.

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