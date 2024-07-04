ДБР викрило командира військової частини. Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Кіровоградщині. Подробиці справи повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що через недбалість він допустив переплату майже 12 млн гривень при закупівлі паливних резервуарів.

Три учасники подали заявки на закупівлю, оголошену військовою частиною. Переможцем було визнано приватне підприємство, яке запропонувало найнижчу ціну.

Однак після укладення договорів комерсанти недобросовісно завищили вартість продукції у документації. Посадовець військової частини не перевірив ціну у договорі. Це призвело до значних збитків державному бюджету, які оцінюються майже в 12 мільйонів гривень.

Наразі посадовцю оголошено підозру у недбалому ставленні до військової служби, що мало серйозні наслідки, умови воєнного стану (частина 4 статті 425 Кримінального кодексу України). Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування продовжується, вживаються заходи для компенсації завданих збитків державі.

Згідно зі статтею, за якою може бути застосовано покарання до 8 років позбавлення волі. Керівництво у проведенні розслідування здійснюється Кіровоградською спеціалізованою прокуратурою оборони Південного регіону.

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