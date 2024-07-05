У воєнний час умови обміну пошкоджених гривневих банкнот були значно спрощені на території України.

В умовах воєнного стану українцям варто знати, що робити із банкнотами, які пошкоджені полумʼям. Варто відзначити, що умови обміну пошкоджених банкнот гривні у воєнний час спрощені. Стало відомо, як діяти у такому випадку та чи можна отримати компенсацію.

Пошкоджені банкноти української гривні, що постраждали від пожежі або вогню, можуть бути направлені на експертизу для відшкодування збитків. Для цього необхідно підтвердити їх справжність і платіжну спроможність.

Отже, результати спеціального дослідження можуть призвести до відшкодування відповідної суми грошей українським громадянам. Важливо зазначити, що Національний банк не відшкодовує неплатіжні банкноти. Відповідне дослідження проводиться Національним банком України безкоштовно.

Якщо в вашому регіоні відсутній підрозділ грошового обігу Національного банку України, ви можете звернутися до уповноважених банків:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Разом із пошкодженими банкнотами слід надати довідку про пожежу, катастрофу або іншу надзвичайну ситуацію, а також вказати у заяві причину пошкодження банкнот.

У випадку воєнного стану регіональні підрозділи грошового обігу НБУ отримали відповідні роз’яснення щодо процедур обміну пошкоджених вогнем банкнот, щоб спростити цей процес.

Джерело: РБК.

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