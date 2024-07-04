Щоб розпочати власний бізнес за підтримки центру зайнятості, учасники програми повинні мати відповідну освіту, кваліфікацію чи досвід роботи.

Безробітні, які зареєстровані у Міському центрі зайнятості, можуть отримати фінансування для відкриття власного бізнесу в Польщі. Максимальна сума допомоги складає 48,8 тисяч злотих. Ця можливість доступна також для українців.

Гроші надаються у рамках конкурсів, які оголошуються майже щомісяця на сторінках служб зайнятості.

Для того щоб розпочати власний бізнес за підтримки центру зайнятості, учасники повинні мати відповідну освіту, кваліфікацію або досвід роботи. Чим більше критеріїв вони відповідають, тим більше їх шансів на перемогу в конкурсі.

Кошти, які виділяються з центру зайнятості, можна витратити на наступне:

юридичну допомогу, консультації та поради;

техніку та обладнання;

програмне забезпечення, створення сайту та рекламні матеріали (банери, вивіски, флаєри);

матеріали для виробництва;

придбання автомобіля;

обладнання або пристрої, необхідні для ведення господарської діяльності (меблі, дрібна побутова техніка).

Гранти не поширюються на наступні види господарської діяльності:

вантажні та пасажирські перевезення;

видобуток корисних копалин;

придбання акцій чи компаній;

будівництво чи ремонт приміщень;

розведення та купівля тварин;

торгівля брухтом;

онлайн-торгівля засобами харчування та дієтичними добавками;

медична допомога (якщо особа не має спеціальної освіти);

послуги з перманентного макіяжу та лазерної епіляції (якщо особа не має відповідної освіти);

послуги з нанесення та видалення татуювань (якщо особа не має відповідної освіти);

переробка та збут сільськогосподарської продукції;

рибальство та аквакультура;

автомобільний вантажний транспорт;

купівля землі та нерухомості;

виплата заробітної плати та внесків на соціальне страхування;

діяльність гральних салонів;

діяльність за межами Польщі;

внутрішні, міжнародні та пасажирські перевезення.

Громадяни Польщі та іноземці можуть подати заявку на отримання гранту за наступними умовами:

Бути зареєстрованими як безробітні в Міському центрі зайнятості у Кракові.

Мати «Індивідуальний план діяльності» (Indywidualny Plan Działania), який складений у Міському центрі зайнятості і визначає спосіб професійної активізації заявника.

Не мати відхилених пропозицій роботи з біржі праці у 2023−2024 роках без поважних причин.

Мати освіту, кваліфікацію чи досвід роботи у тій сфері бізнесу, у якій планується працювати.

Заяву разом з документами можна подати двома способами на вибір:

Особисто — у Міському центрі зайнятості за адресою ul. Wąwozowa 34, кабінет 119 (Dziennik Podawczy), або до поштової скриньки перед входом до центру з написом "Dziennik Podawczy". Поштою (кур'єром) — на адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31−72 Kraków.

Джерело: UAinKrakow.pl.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям пропонується два види грошової допомоги.

Як писала Politeka, безробітні українці отримають по 500 доларів.

Також Politeka повідомляла, деяким українцям виплатять відчутну грошову допомогу.