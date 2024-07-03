В Одесі стався прикрий випадок: відвідувач ветеринарної клініки виявив грубість і образив лікаря, ветерана Олексія Притулу, який втратив обидві ноги під час бойових дій.
Про це сам Олексій розповів на своїй сторінці в соціальній мережі.
До клініки звернувся чоловік зі своєю собакою, який попросив оглянути тварину. Проте, коли Олексій показав свої протези і пояснив, чому не може піднятися, відвідувач почав його грубо ображати і пішов геть.
«Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю "людину" вкрай малоймовірно. Бо, нагадую, бути уй***ом в нашій країні не протизаконно. Та нехай стане відомим", – зазначив пан Олексій.
Він закликав поширювати відео цього інциденту та використовувати його як приклад труднощів, з якими стикаються ветерани з інвалідністю, повертаючись до повсякденного життя і роботи.
"Зі мною це, ну прям, одиночний випадок. Поки що. Але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма", - зазначив він.
Варто зауважити, що у вересні 2022 року під час наступу на Лиман Олексій Притула зазнав важкого поранення та втратив обидві свої ноги. Після реабілітації він став на протези і повернувся до цивільної роботи.
"Я вже знаю його ім'я та все інше", - додав Олексій Притула.
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