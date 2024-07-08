Українцям розповіли, коли графіки віключень світла можуть бути послаблені.

В Україні графіки відключень електроенергії будуть полегшені, заявили в "Укренерго". Це очікується після 20-х чисел липня.

Юрій Бойко, член наглядової ради НЕК "Укренерго", повідомив про це в ефірі "Першого", згідно з інформацією РБК-Україна. Він зазначив: "До 20-х чисел липня ситуація залишатиметься приблизно на поточному рівні. З 20-х чисел липня ми плануємо завершити ремонт низки установок, що збільшить потужність і призведе до значного пом'якшення графіків відключень".

Бойко також зауважив, що після 20-х чисел липня дефіцит електроенергії все ще залишатиметься.

"Звичайно, дефіцит збережеться, але він буде значно меншим, ніж на сьогоднішній день", - додав він.

Віялові відключення електроенергії були відновлені в Україні через посилення ворожих атак з боку РФ.

Нагадаємо, що експерт із ЖКГ Олег Попенко заявив, що наступними місяцями ситуація з відключеннями світла, може, і покращиться, але не глобально, і дав пораду українцям на зиму. Як стверджує він, єдине, що врятує українців, які живуть у багатоквартирному будинку вище 5 поверхів, це купівля зарядного пристрою типу EcoFlow, BLUETTI тощо, яке необхідно встановити в насосному відділенні для того, щоб подавати електроенергію, тепло, гарячу, холодну воду під час вимикань взимку.

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