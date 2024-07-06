Для столичної школи буде побудовано протирадіаційне укриття, вартість якого перевищить 120 мільйонів гривень.

Управління освіти Голосіївського району Києва оголосило тендер на будівництво споруди подвійного призначення, яка також виконуватиме функцію протирадіаційного укриття. Відповідна інформація опублікована на порталі "Коментарі" з посиланням на тендер, розміщений на платформі Prozorro. Будівництво об'єкта передбачено для спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 44, розташованої за адресою: вул. Жилянська, 46, Голосіївський район, Київ.

Згідно з тендерною документацією, планується виконати низку робіт, зокрема роторне буріння свердловин, демонтаж бортових каменів на бетонній основі, гідроізоляцію стін, утеплення фасадів, встановлення сходів, прокладку трубопроводів та повітроводів, мурування внутрішніх стін із керамічної цегли та інші будівельні роботи. Також передбачено благоустрій та озеленення території, включаючи підготовку ґрунту для створення газонів з внесенням рослинного ґрунту шаром 15 см та висівання багаторічних трав.

Загалом, планується виконати 831 найменування робіт та витрат. Очікувана загальна вартість проекту становить 122 620 000 гривень. Завершення будівництва заплановане на 1 листопада 2025 року. Тендер оприлюднено 2 липня 2024 року, а кінцевий термін подання пропозицій – 17 липня 2024 року. Аукціон також розпочнеться 17 липня 2024 року.

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