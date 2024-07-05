Жінка чинила опір, її затримали та доставили до прикордонного підрозділу, де склали протокол про адміністративне правопорушення.

На Закарпатті виник конфлікт між жінкою-водієм та співробітниками ДПСУ. Водійка не хотіла стояти в черзі, як усі інші автівки, і обурилася, коли її попросили дотримуватися правил. Про це у себе в Telegram повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, жінка поверталася з родичами з відпочинку і вирішила об'їхати чергу до блокпосту. Вона заявила, що дитині в машині нібито стало погано.

Працівники ДПСУ зупинили машину та змусили жінку стати в чергу. Однак, вона вирішила не чекати і поїхала у справах. Прикордонники вирушили за нею, зупинили авто і витягли жінку з машини. Це призвело до початку бійки.

В ДПСУ також прокоментували інцидент. Працівники ДПСУ розповіли, що зупинили машину і змусили порушників стати в чергу. Втім жінка вирішила не чекати, а просто їхати далі. За нею вирушили працівники ДПСУ, зупинили й витягнули з машини, а далі спалахнув конфлікт. Жінка поводила себе грубо та зверхньо, використовуючи нецензурну лексику та брудну лайку.

"Поспілкувавшись з іншими свідками даної ситуації можу сказати, що ситуація не в повній мірі відповідає тому, що в соціальних мережах написала пані Ольга", – прокоментували у ДПСУ.

Попри те, що жінка чинила опір, її затримали та доставили у прикордонний підрозділ, де склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП.

У ДПУСУ зазначають, що з метою здійснення перевірки документів у осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану встановлено ряд контрольних постів для виконання службових завдань військовослужбовцями Держприкордонслужби.

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