На Львівщині лікарка підробила документи 41 раз з 2017 по 2019 роки.

Миколаївський районний суд Львівської області визнав Зоряну Василишин винною у шахрайстві та підробці документів, проте закрив справу через завершення строків давності. Згідно з вироком, з 2017 по 2019 роки обвинувачена фальсифікувала документи про кількість робочих змін медпрацівників. Поліція з'ясувала, що незаконно отримала таким чином 31 тис. грн зарплати.

З матеріалів справи випливає, що Зоряна Василишин, яка працює старшою фельдшеркою пункту екстреної медичної допомоги у Новому Роздолі, підробляла табелі обліку робочого часу. Зайві години роботи протягом 2017-2019 років вона додавала собі та колегам. Перший випадок зафіксований у лютому 2017 року, коли Василишин відзвітувала, що її колега працювала з 1 по 3 лютого, тоді як та була за кордоном. Загалом відомо 41 випадок фальсифікації документів про роботу. Завдяки цьому фельдшерка незаконно отримала 31 тис. грн зарплати.

На суді Василишин частково визнала провину у кількох епізодах підробки документів. Але під час допиту 5 березня 2024 року повністю відкинула звинувачення, заявивши, що працює понад 23 роки без жодних доган. За словами обвинуваченої, у неї не було посадової інструкції, а табелі подавала через термінові прохання відділу кадрів та бухгалтерії для своєчасної виплати зарплат. Василишин також зазначила, що не знала, коли хто працював, адже не мала повноважень вести облік роботи інших лікарів.

На суді колега обвинуваченої заявила, що Зоряна Василишин не дотримувалася графіку роботи, без причини покидала місце праці та підробляла інформацію про виїзди на виклики. Це підтвердив і водій швидкої допомоги. Ще одна лікарка розповіла, що обвинувачена не виходила на роботу, бо в цей час працювала стоматологом у приватній клініці. Загалом десять лікарів підтвердили провину Зоряни Василишин, тоді як вісім працівників стали на її захист. Суд вважає, що їх свідчення не спростовують провину обвинуваченої.

Суддя Андрій Головатий визнав Зоряну Василишин винною у шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 190 ККУ) та підробці документів (ч. 2, ч. 3 ст. 358 ККУ), але звільнив від покарання через закінчення строку давності. Обвинувачена повинна сплатити 4,5 грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

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