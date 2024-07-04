У Верховній Раді планують надати право на відстрочку ще одній категорії військовозобов'язаних.

Народний депутат від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко повідомив, що у Верховній Раді обговорюють можливість надання відстрочки ще одній категорії військовозобов'язаних. Зокрема, мова йде про "неповнорідних братів та сестер" загиблих або безвісти зниклих захисників.

Про це Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі.

На кого розповсюдиться відстрочка від мобілізації

"Наразі в законі про мобілізацію зазначено тільки категорію "повнорідний брат або сестра". Пропоную виправити цю несправедливість та включити також "неповнорідних братів і сестер", — зазначив Гончаренко.

Депутати пропонують внести зміни до закону про мобілізацію, розширивши перелік військовозобов'язаних, чиї близькі родичі, як повнорідні, так і неповнорідні брати та сестри, загинули або зникли безвісти під час бойових дій, для надання їм відстрочки від мобілізації.

На офіційному сайті Верховної Ради уточнюється, що законопроєкт № 11391 було зареєстровано у вівторок, 2 липня.

Хто і як може отримати відстрочку від призову на військову службу

Нагадаємо, що закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, змінив правила отримання відстрочки від військової служби для військовозобов'язаних. У зв’язку зі зниженням призовного віку з 27 до 25 років право на відстрочку втратили чоловіки віком 25 та 26 років. Водночас право на відстрочку мають 12 категорій громадян.

Для отримання відстрочки необхідно подати заяву до комісії при ТЦК, додавши документи, які підтверджують право на звільнення. Це можна зробити як у паперовій, так і в електронній формі.

Зазначимо, що військовозобов'язаний, близький родич якого брав участь у бойових діях та зник безвісти, має право на автоматичну відстрочку від мобілізації.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову