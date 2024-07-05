Зима для українців буде "непростою" з відключеннями світла - проблеми траплятимуться у низці ситуацій.

Згідно з прогнозами "Укренерго", ситуація з електроенергією реально залежатиме від різноманітних факторів, причиною головного з яких стануть обстріли та їхній масштаб. З'явились різні прогнози, що чекає на українців взимку 2025 року.

За оцінкою генерального директора Yasno, Сергія Коваленка, згідно з його основним прогнозом, українці можуть очікувати до 12 годин відключень електропостачання взимку, а за оптимістичним сценарієм - від 5 до 6 годин. Він також підкреслив необхідність реалістичних прогнозів наприкінці серпня. За його припущеннями, в зимовий період в енергосистемі може бути дефіцит енергії на рівні 30-35%.

У кінці червня генеральний директор "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив українців про складну зиму і навів два сценарії на зиму 2025 року: песимістичний і оптимістичний. Навіть за більш сприятливим сценарієм, відключення електропостачання не можна уникнути.

"Песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні об'єкти енергетики. У такому разі взимку буде дещо менше доступної генерації, ніж передбачено нашим базовим планом. Натомість оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж ми очікуємо за базовим планом. Тоді відключення будуть трохи менші", - зауважив керівник "Укренерго".

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, існує велика ймовірність, що в Україні взимку не буде блекаутів.

"Шанси на збереження цілісності енергосистеми, навіть у випадку продовження ударів з боку Росії цієї зими, дуже високі. Імовірність того, що блекауту не буде, за моєю думкою, значно перевищує 90%", - зазначив Омельченко.

Станіслав Ігнатьєв, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, негативно оцінив перспективи на зиму, попередивши про труднощі з опаленням квартир у багатоповерхівках через щоденні відключення електропостачання, особливо для будинків, що мають більше 9 поверхів.

Олексій Кучеренко, народний депутат, висловив обурення щодо можливих проблем не лише з теплом, але й з водопостачанням взимку. Він пояснив, що без електрики насоси не зможуть доставляти воду на верхні поверхи будинків.

Джерело: ТСН.

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