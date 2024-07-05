У деяких випадках в Україні громадяни можуть отримувати компенсаційні доплати до пенсії, якщо їхня пенсія не досягає середньої заробітної плати в країні за 2020 рік, що становить 10,34 тисячі гривень. Такі виплати надаються особам, які перевищили вік 70 років. Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

У осінній період 2021 року було здійснено перерахунок пенсій для осіб, які вже виповнили 75 років і старше. Внаслідок цього, пенсіонерам віком від 75 до 80 років була призначена компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень, яка додається до їхньої пенсії.

Також з 1 жовтня 2022 року почали виплачувати підвищення пенсій для осіб у віці від 70 до 75 років. Розмір цієї надбавки становить 300 гривень.

Згідно з оновленнями і рішеннями уряду, особам віком 70 років і старше, чия місячна пенсія разом з усіма надбавками і доплатами не досягає середньої зарплати в Україні за 2020 рік (10,34 тисячі гривень), призначають щомісячну компенсаційну виплату у таких розмірах:

Людям старше 80 років — до 570 гривень;

Людям віком від 75 до 80 років — до 456 гривень;

Людям віком від 70 до 75 років — до 300 гривень.

Проте важливо уточнити, що ці виплати не додаються безпосередньо до пенсій після досягнення 75 років. Наприклад, особа, яка вже отримує 300 гривень, отримає лише різницю між 300 та 456 гривень після досягнення 75 років. Таким чином, пенсія після досягнення 75 років збільшиться на 156 гривень, як пояснила представниця Пенсійного фонду України.

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