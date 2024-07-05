Чоловік був засуджений за ухилення від мобілізації в Україні, хоча він стверджував, що був готовий служити і намагався з’явитися за бойовою повісткою. На суді він висловив несподівані деталі свого призову, зізнавшись, що насправді у визначений день він приходив до ТЦК.

Деталі відомі з вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.

Уродженець села Мала Кужелівка опинився на лаві підсудних через ухилення від призову військовозобов'язаним. Його визнали придатним до військової служби і не мали права на відстрочку.

Українець отримав повістку на наступний день і підписав її. Проте визначеного дня йому не вдалося з'явитися в військову частину, що призвело до кваліфікації цього як ухилення від призову.

На суді чоловік зізнає свою вину, але висловлює сумніви, чи він винен у чомусь. Він також скаржиться на те, що працівники територіального центру військового обліку примусово забрали його з роботи і доставили до військкомату. Там йому видали направлення на військово-лікарську комісію, але воно не було заповнене.

Українець заявив, що підписав порожній аркуш. Під час медогляду він повідомив хірургові про порвані зв'язки. Однак він отримав "якусь бумагу", яку навіть не читав, і згодом виявився придатним за висновками лікарів.

Підсудний підтвердив отримання "бойової повістки". Він стверджує, що в призначений день приходив до ТЦК, але не зайшов всередину, бо його "примусово хотіли забрати".

Чоловік підкреслив, що не відмовляється від служби й готовий до мобілізації. Суд визнав українця винним і засудив його до трьох років позбавлення волі.

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