На Закарпатті прикордонники розкрили справу щодо мешканців Одеської та Полтавської областей, які зловживали коштами, зібраними на лікування важкохворих дітей. Крім цього, у телефоні одного з чоловіків виявили листування, де він висловлював похвалу росії. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Інцидент стався на контрольному посту на межі населеного пункту Теково, де прикордонники зупинили автомобіль "Фольксваген". Початково водій відмовився дозволити огляд транспортного засобу та пред'явив посвідчення від комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Однак пізніше виявилося, що це посвідчення було підроблене. У пасажира також виявили аналогічний фальшивий документ. Крім того, в чоловіків були знайдені посвідчення від одного з благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду та інші документи.

Ці "благодійники" розміщували у місцевих магазинах скриньки для збору коштів, проте використовували 80% зібраних коштів для власних потреб, залишаючи лише 20% на допомогу хворим дітям. Крім того, у телефоні одесита оперативники виявили переписку, у якій він висловлював надію на перемогу росії у війні проти України.

Після виявлення ознак злочинів, передбачених статтями 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) та 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, прикордонники повідомили про це Національну поліцію.

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