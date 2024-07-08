Протягом першого півріччя 2024 року в Україні було припинено діяльність майже рекордоного показника бізнесів.

В Україні спостерігається швидке зменшення числа фізичних осіб підприємців, а також триває тенденція до скорочення кількості зареєстрованих компаній. За даними експертів з YouControl, закриття індивідуальних підприємців в Україні зросло на 54%, а кількість припинених юридичних осіб зменшилась на 15%.

Протягом першого півріччя 2024 року в Україні було припинено діяльність майже 92 тисяч фізичних осіб підприємців (ФОПів), що є на 54% більше, ніж у відповідному періоді 2023 року. Також за цей період закрито понад 1,5 тисячі компаній, що становить зростання на 15% порівняно з попереднім роком.

За даними аналітиків YouControl, найбільше закриття ФОПів відзначено в Києві, де припинили діяльність понад 12 тисяч осіб. У Харкові цей показник становить 5,3 тисячі, в Одесі – 3,8 тисячі, у Дніпрі – 3,3 тисячі і у Львові – 2,8 тисячі.

У розрізі громад України лідерами за кількістю зареєстрованих фізичних осіб підприємців є Криворізька громада (Дніпропетровська область) з 1,4 тисячами ФОПів, Кременчуцька громада (Полтавська область) з 780 та Білоцерківська громада (Київська область) з майже 600.

В коментарях українці зазначали, що закриття біщнесів зовсім не дивують через ріст податків.

"Вести бізнес з такими налогами тяжко", "Держава робить все, щоб знищити малий бізнес, та і великий також", "Якщо не боями приб'ють, то податками!", "Тю та скоро все закриється з вічною війною налогами і тарифами", "Ще більше налогами обложать, то всі закриються".

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