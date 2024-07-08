Українцям розповіли, які зміни для автомобілістів введуть в державі з 2025 року.

З початку 2025 року в Україні набудуть чинності нові правила автострахування в рамках євроінтеграційного закону №8300. Оновлені правила автоцивілки спростять вибір страхової компанії для відшкодування, підвищивши максимальні виплати і скоротивши терміни вирішення збитків. Це сприятиме більш швидкому та ефективному розгляду страхових випадків.

Директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук розповів про це. З 2025 року автомобілістів очікують наступні зміни:

Скасування коефіцієнта зносу, встановлення принципу повного відшкодування шкоди для відновлення автомобіля до стану перед ДТП.

Введення прямого врегулювання збитків, що дозволить потерпілим звертатися безпосередньо до своєї страхової компанії.

Скорочення терміну для ухвалення рішення про страхову виплату з 90 до 60 днів.

Поступове збільшення максимальної компенсації за шкоду життю і здоров'ю до 500 тисяч гривень, а за шкоду майну — до 250 тисяч гривень.

Право страхових компаній самостійно встановлювати тарифи, що дозволить враховувати історію кожного клієнта при визначенні вартості послуг.

Скасування обов'язкового обмеження максимальної суми страхового відшкодування за європротоколом.

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