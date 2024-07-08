З початку 2025 року в Україні набудуть чинності нові правила автострахування в рамках євроінтеграційного закону №8300. Оновлені правила автоцивілки спростять вибір страхової компанії для відшкодування, підвищивши максимальні виплати і скоротивши терміни вирішення збитків. Це сприятиме більш швидкому та ефективному розгляду страхових випадків.
Директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук розповів про це. З 2025 року автомобілістів очікують наступні зміни:
- Скасування коефіцієнта зносу, встановлення принципу повного відшкодування шкоди для відновлення автомобіля до стану перед ДТП.
- Введення прямого врегулювання збитків, що дозволить потерпілим звертатися безпосередньо до своєї страхової компанії.
- Скорочення терміну для ухвалення рішення про страхову виплату з 90 до 60 днів.
- Поступове збільшення максимальної компенсації за шкоду життю і здоров'ю до 500 тисяч гривень, а за шкоду майну — до 250 тисяч гривень.
- Право страхових компаній самостійно встановлювати тарифи, що дозволить враховувати історію кожного клієнта при визначенні вартості послуг.
- Скасування обов'язкового обмеження максимальної суми страхового відшкодування за європротоколом.
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