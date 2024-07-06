НБУ готує обмеження для українців щодо переказів грошей з картки на картку, з метою запобігання схемі "дропів", коли особи надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків у обмін на винагороду. Плани обмежень p2p платежів залишаються на стадії обговорення.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний, який підкреслив, що головна мета регулятора полягає в тому, щоб політика, яку він реалізує, була максимально зрозумілою. Зараз триває обговорення цього питання з волонтерами. Команда знаходиться на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем і збирає їхні позиції. Очікується, що наступного тижня відбудеться наступна зустріч з цими обговореннями.

Проблема полягає в тому, що дропи — це особи, які за отримання винагороди надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Ці платіжні засоби використовуються як транзит для переказу різних сум між іншими рахунками. Це дозволяє злочинцям оманити жертв, "заплутати сліди" та ускладнити роботу правоохоронцям під час розслідування злочинів.

Кошти, які проходять через рахунок дропа, часто можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема через торгівлю наркотиками, людьми, зброєю та іншими незаконними діями. Рахунки дропів також часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення коштів, які були викрадені з рахунків інших осіб.

"Грошових мулів" можуть залучати як на постійній основі — коли вони регулярно переказують отримані кошти за вказівкою зловмисників і залишають собі частку, так і одноразово — коли дроп передає оформлені на його ім'я банківські картки разом з пін-кодами і доступом до веб-банкінгу за одноразову плату.

Наразі ж для українців встановлені обмеження на грошові перекази між картками. Ця ініціатива була запроваджена українськими банками з метою протидії шахрайству та відмиванню грошей. Окрім обмеження сум переказів, введено також обмеження на кількість транзакцій. Варто відзначити, що конкретні ліміти можуть відрізнятися в залежності від кожної фінансової установи.

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