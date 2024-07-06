У Києві в одному з відділень Червоного Хреста виявили значні втрати гуманітарної допомоги. За даними прокуратури, ексочільниця Печерського району Києва привласнила товари на суму понад 3 мільйони гривень. Це включало продуктові набори, постільну білизну, ковдри, матраци, інвалідні візки та медичні засоби.

«Слідство встановило, що колишня голова Печерської районної організації Червоного Хреста, зловживаючи своїм становищем, привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 мільйона гривень», – повідомила Київська прокуратура.

Під час обшуків у неї вдома, в офісі та авто було знайдено і вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 мільйон гривень, яку потім передали до міської організації Червоного Хреста. Жінці висунули підозру за статтею 191 частиною 5 Кримінального кодексу України, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.

Крім того, правоохоронці затримали колишнього волонтера Червоного Хреста, який займався підробкою посвідчень організації і використовував символіку Червоного Хреста на власному автомобілі. Під час обшуків у нього було знайдено амфетамін, а також документи, що свідчать про незаконне виготовлення понад 150 фальшивих посвідчень волонтерів. Ексволонтеру висунули підозри за статтями 190, 358, 309, 445 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для обох підозрюваних.

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