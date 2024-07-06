Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про розподіл субвенції в розмірі 5,7 мільярда гривень для надання грошової компенсації ветеранам та їхнім родинам на придбання житла. Кошти будуть спрямовані на три програми Міністерства у справах ветеранів України на 2024 рік, що дозволить майже 2500 особам отримати необхідну допомогу для придбання власного житла.

Ця інформація опублікована на офіційному сайті уряду.

Хто може отримати компенсацію на житло

Право на отримання фінансування для придбання житла мають такі категорії осіб:

Люди з інвалідністю I-II груп, отриманою внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також родичі загиблих (померлих) військовослужбовців.

Люди з інвалідністю I-II груп, отриманою внаслідок війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також родини загиблих (померлих) таких ветеранів.

Учасники бойових дій в АТО/ООС, які мають статус внутрішньо переміщених осіб або є особами з інвалідністю III групи внаслідок війни.

Регіони вже подали дані про потребу в грошовій компенсації для придбання житла. Найближчим часом місцеві органи влади розпочнуть перерахунок коштів на спеціальні рахунки отримувачів.

Отримавши ці кошти, ветерани та члени їхніх родин зможуть самостійно обирати житло для придбання. Вони мають право вибирати як первинне, так і вторинне житло, за умови, що воно введене в експлуатацію.

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