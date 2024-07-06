Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин на Донеччині та його чотирьох підлеглих, які організували протиправну схему фіктивної виплати «бойових».
Обвинувальний акт вже направлено до суду.
Вони розробили злочинну схему, за якою отримували частину коштів з нарахованих «бойових» доплат військовослужбовцям свого підрозділу. Підозрювані включали до списків для виплат військових, які фактично не брали участі в бойових діях і перебували за межами Донецької області.
Протягом 6 місяців десяти військовослужбовцям у різні періоди неправомірно нараховували по 100 тисяч гривень кожному. Більшу частину цих коштів, під виглядом благодійної допомоги для свого підрозділу, вони переводили на вказаний командуванням банківський рахунок.
Внаслідок таких дій з березня по вересень 2022 року державі було завдано збитків на суму майже 3,5 млн грн, з яких 2 млн 64 тис. грн привласнили командир частини та його спільники.
Працівники ДБР викрили злочинну схему та провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.
Командира військової частини та трьох його підлеглих звинувачують у розтраті та привласненні чужого майна, вчинених організованою групою через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Ще одну учасницю злочинної схеми звинувачують у розтраті та привласненні чужого майна, вчинених організованою групою через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
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