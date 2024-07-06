Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин на Донеччині та його чотирьох підлеглих, які організували протиправну схему фіктивної виплати «бойових».

Обвинувальний акт вже направлено до суду.

Вони розробили злочинну схему, за якою отримували частину коштів з нарахованих «бойових» доплат військовослужбовцям свого підрозділу. Підозрювані включали до списків для виплат військових, які фактично не брали участі в бойових діях і перебували за межами Донецької області.

Протягом 6 місяців десяти військовослужбовцям у різні періоди неправомірно нараховували по 100 тисяч гривень кожному. Більшу частину цих коштів, під виглядом благодійної допомоги для свого підрозділу, вони переводили на вказаний командуванням банківський рахунок.

ДБР

Внаслідок таких дій з березня по вересень 2022 року державі було завдано збитків на суму майже 3,5 млн грн, з яких 2 млн 64 тис. грн привласнили командир частини та його спільники.

Працівники ДБР викрили злочинну схему та провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

Командира військової частини та трьох його підлеглих звинувачують у розтраті та привласненні чужого майна, вчинених організованою групою через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

гроші

Ще одну учасницю злочинної схеми звинувачують у розтраті та привласненні чужого майна, вчинених організованою групою через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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