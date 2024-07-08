В Україні стартував експериментальний проєкт, спільно ініційований Пенсійним фондом України (ПФУ) та Міністерством у справах ветеранів, який передбачає спрощення процесу отримання житлових пільг для ветеранів війни та їхніх родин.
На офіційному сайті ПФУ повідомляється, що в рамках цього проєкту тепер можна подавати спрощену заяву на отримання пільг на оплату комунальних послуг. Нововведення регулюється урядовою постановою № 1395 від 27 грудня 2023 року, яка спрямована на покращення обліку ветеранів та надання їм житлово-комунальних пільг.
Замість подання двох окремих заяв, тепер потрібно подати одну спрощену заяву на облік та надання пільг. Раніше потрібно було подавати заяву "Про взяття на облік" і окремо заяву "Про надання пільг". У новій заяві потрібно зазначити значно менше інформації, оскільки решта даних буде отримана через електронну взаємодію між державними реєстрами.
Крім ветеранів війни, таку заяву можуть подавати і члени їхніх сімей. Заяву можна подати наступними способами:
- особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;
- відправити поштою або онлайн;
- скористатися порталом е-послуг ПФУ.
Як подати заяву онлайн
ПФУ також надав інструкції щодо подання заяви через їхній портал. Для цього необхідно:
- Зайти на портал ПФУ та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Увійти в особистий кабінет і обрати розділ "Комунікації з ПФУ", а потім пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
- Після ознайомлення з інформацією у вікні, що з’явиться, натиснути "Продовжити".
- У новому полі вибрати "Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом".
- Заповнити онлайн-форму, вказавши особисті дані, загальні відомості про пільговика (зокрема, паспортні/адресні), інформацію про документи на пільги, а також банківські реквізити.
- За бажанням або наявності можна додати скан-копії документів, які можуть впливати на надання житлових пільг.
- Надати згоду на обробку персональної інформації, поставивши відповідну відмітку.
- Натиснути кнопку "Сформувати заяву" для остаточного її відправлення до Пенсійного фонду.
Таким чином, новий процес подання заяв дозволяє спростити отримання житлових пільг, скорочуючи кількість необхідних документів і полегшуючи доступ до них через цифрові канали.
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