В Україні стартував експериментальний проєкт, спільно ініційований Пенсійним фондом України (ПФУ) та Міністерством у справах ветеранів, який передбачає спрощення процесу отримання житлових пільг для ветеранів війни та їхніх родин.

На офіційному сайті ПФУ повідомляється, що в рамках цього проєкту тепер можна подавати спрощену заяву на отримання пільг на оплату комунальних послуг. Нововведення регулюється урядовою постановою № 1395 від 27 грудня 2023 року, яка спрямована на покращення обліку ветеранів та надання їм житлово-комунальних пільг.

Замість подання двох окремих заяв, тепер потрібно подати одну спрощену заяву на облік та надання пільг. Раніше потрібно було подавати заяву "Про взяття на облік" і окремо заяву "Про надання пільг". У новій заяві потрібно зазначити значно менше інформації, оскільки решта даних буде отримана через електронну взаємодію між державними реєстрами.

Крім ветеранів війни, таку заяву можуть подавати і члени їхніх сімей. Заяву можна подати наступними способами:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

відправити поштою або онлайн;

скористатися порталом е-послуг ПФУ.

Як подати заяву онлайн

ПФУ також надав інструкції щодо подання заяви через їхній портал. Для цього необхідно:

Зайти на портал ПФУ та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Увійти в особистий кабінет і обрати розділ "Комунікації з ПФУ", а потім пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Після ознайомлення з інформацією у вікні, що з’явиться, натиснути "Продовжити". У новому полі вибрати "Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом". Заповнити онлайн-форму, вказавши особисті дані, загальні відомості про пільговика (зокрема, паспортні/адресні), інформацію про документи на пільги, а також банківські реквізити. За бажанням або наявності можна додати скан-копії документів, які можуть впливати на надання житлових пільг. Надати згоду на обробку персональної інформації, поставивши відповідну відмітку. Натиснути кнопку "Сформувати заяву" для остаточного її відправлення до Пенсійного фонду.

Таким чином, новий процес подання заяв дозволяє спростити отримання житлових пільг, скорочуючи кількість необхідних документів і полегшуючи доступ до них через цифрові канали.

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