У Миколаєві суд відмінив штраф для чоловіка, який призначили йому в ТЦК.

ТЦК в Миколаєві призначили чоловіку штраф за те, що він не оновив дані, однак суд цей штраф скасував.

4 червня чоловік подав позов із вимогою скасувати постанову ТЦК від 24 травня, за якою він був визнаний винним за ч. 3 ст. 210 КУпАП і оштрафований на 25,5 тисячі гривень.

Претензія ТЦК полягала в тому, що чоловік не з’явився до центру для оновлення своїх даних. Поліція доставила його до ТЦК. З’ясувалося, що він не відвідував ТЦК з жовтня 2009 року і не оновлював свої дані. За цей час він змінив місце роботи, одружився і став батьком, але не повідомив про це ТЦК. Під час складання протоколу посилалися на п. 8 Правил військового обліку, затверджених постановою КМУ №1487. Чоловік не погодився з протоколом, стверджуючи, що не було зазначено конкретних порушених норм закону і не наведено доказів неможливості отримання інформації з відповідних реєстрів.

ТЦК заявило, що чоловік не повідомив про зміну сімейного стану та місця роботи. Перевірка в базі "Оберіг" показала, що даних про його місце роботи там немає.

Суд зазначив, що чоловік мав обов’язок протягом семи днів повідомити про зміни в своєму житті орган, де він перебуває на обліку. Однак закон "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" передбачає, що основною функцією реєстру "Оберіг" є забезпечення військового обліку та збереження інформації про призовників.

Згідно з ч. 8 ст. 5 цього закону, ТЦК є органом, що веде реєстр, і відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону до реєстру вносяться й обробляються дані, включаючи сімейний стан та місце роботи.

Отже, інформацію, яку чоловік не оновив, ТЦК має отримувати від уповноважених органів через відповідні реєстри. Суд не прийняв твердження ТЦК про відсутність необхідної інформації, оскільки не було надано доказів.

У підсумку суд дійшов висновку, що вина чоловіка у порушенні, передбаченому ч. 3 ст. 210 КУпАП, не була доведена "поза розумним сумнівом". Позов чоловіка було задоволено, а штраф скасовано.

Джерело: sud.ua

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