34-річний житель Києва отримав травми, вистрибнувши з потяга, щоб незаконно перетнути кордон на Львівщині. Чоловіка знайшли прикордонники Львівщини два кілометри від кордону з Польщею зі зламаною ногою та травмованою головою. Інцидент стався у п'ятницю, 5 липня, інформує Держприкордонслужба.
Прикордонники знайшли 34-річного чоловіка поруч з залізничною колією із розбитою головою та зламаною ногою. Житель Києва зізнався, що намірено планував незаконно перетнути українсько-польський кордон. Він отримав травми після того, як стрибнув з потяга "Київ – Чоп". Незважаючи на те, що квиток був до Ужгорода, чоловік вирішив спробувати перетнути кордон на Львівщині.
Прикордонники не розголошують точне місце інциденту, але вказують, що поїзд «Київ – Чоп» пролягає за 2 кілометри від кордону в межах Львівської області, близько до села Сянки на межі з Закарпаттям.
Киянин повідомив, що для планування свого маршруту він використовував поради та вказівки з одного з Telegram-каналів. Відповідно до отриманих інструкцій, чоловік підготував спальник, каремат, трекінгові кросівки, теплі речі, дощовик, складний ніж, мотузку, сірники та продукти харчування. Однак використати ці речі він не зміг.
На місце події прибула швидка медична допомога за викликом прикордонників. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону.
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