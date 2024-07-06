34-річний житель Києва отримав травми, вистрибнувши з потяга, щоб незаконно перетнути кордон на Львівщині. Чоловіка знайшли прикордонники Львівщини два кілометри від кордону з Польщею зі зламаною ногою та травмованою головою. Інцидент стався у п'ятницю, 5 липня, інформує Держприкордонслужба.

Прикордонники знайшли 34-річного чоловіка поруч з залізничною колією із розбитою головою та зламаною ногою. Житель Києва зізнався, що намірено планував незаконно перетнути українсько-польський кордон. Він отримав травми після того, як стрибнув з потяга "Київ – Чоп". Незважаючи на те, що квиток був до Ужгорода, чоловік вирішив спробувати перетнути кордон на Львівщині.

Прикордонники не розголошують точне місце інциденту, але вказують, що поїзд «Київ – Чоп» пролягає за 2 кілометри від кордону в межах Львівської області, близько до села Сянки на межі з Закарпаттям.