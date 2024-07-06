Сьогодні, 5 липня, Приморський суд Одеси ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для місцевого жителя, який провіз співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на капоті свого автомобіля. Винуватця взяли під варту, хоча його захист не погоджується з таким рішенням.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передають в novyny.live.

Судове засідання

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що злякався і саме через це не зупинився, фактично перевозячи на капоті свого авто військового. Суд постановив тримати одесита під вартою без можливості внесення застави, з чим адвокат не погодився.

"Ми пропонували обрати інший запобіжний захід, наприклад, домашній арешт. Однак після тривалого судового засідання було вирішено залишити під вартою, суд підтримав позицію прокуратури. Я не згоден з цим рішенням", — зазначив адвокат обвинуваченого в коментарі для ЗМІ.

Обставини інциденту

Нагадаємо, в Одесі співробітники місцевого ТЦК та СП намагалися зупинити водія автомобіля. Однак чоловік не зупинився і, натиснувши на газ, почав різко маневрувати. Співробітники ТЦК, які намагалися затримати водія, деякий час бігли за машиною, тримаючись за її двері, але зрештою не змогли утримати автомобіль, який втік.

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