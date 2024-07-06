З 9 по 24 липня в усіх регіонах України буде змінено графіки відключень електроенергії. Протягом цього періоду для кожної області буде виділено один день, коли електропостачання не вимикатиметься. В інші дні обмеження залишатимуться в силі відповідно до встановлених графіків, інформують в Укренерго.

Дати без обмежень для кожної області

Укренерго повідомляє, що дні без відключень необхідні для точного вимірювання фактичного споживання електроенергії в кожному регіоні. Це дозволить краще планувати роботу енергосистеми.

9 липня : Дніпропетровська область

: Дніпропетровська область 10 липня : м. Київ

: м. Київ 11 липня : Київська та Хмельницька області

: Київська та Хмельницька області 12 липня : Донецька, Чернігівська та Одеська області

: Донецька, Чернігівська та Одеська області 16 липня : Запорізька, Вінницька та Рівненська області

: Запорізька, Вінницька та Рівненська області 18 липня : Волинська, Львівська та Чернівецька області

: Волинська, Львівська та Чернівецька області 19 липня : Тернопільська, Полтавська, Херсонська та Закарпатська області

: Тернопільська, Полтавська, Херсонська та Закарпатська області 23 липня : Черкаська, Харківська та Миколаївська області

: Черкаська, Харківська та Миколаївська області 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська та Кіровоградська області

Варто зазначити, що ці вимірювання не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях. В кожній області на один день повністю скасують обмеження на споживання електроенергії. Через дефіцит енергії, спричинений російськими атаками, в областях, де в даний день не проводяться вимірювання, обмеження можуть бути дещо змінені, – зазначають в Укренерго.

Важливо!

Якщо російські війська здійснять нові масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України, проведення режимних вимірів може бути перенесене на інші дати.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову