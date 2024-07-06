З 9 по 24 липня в усіх регіонах України буде змінено графіки відключень електроенергії. Протягом цього періоду для кожної області буде виділено один день, коли електропостачання не вимикатиметься. В інші дні обмеження залишатимуться в силі відповідно до встановлених графіків, інформують в Укренерго.
Дати без обмежень для кожної області
Укренерго повідомляє, що дні без відключень необхідні для точного вимірювання фактичного споживання електроенергії в кожному регіоні. Це дозволить краще планувати роботу енергосистеми.
- 9 липня: Дніпропетровська область
- 10 липня: м. Київ
- 11 липня: Київська та Хмельницька області
- 12 липня: Донецька, Чернігівська та Одеська області
- 16 липня: Запорізька, Вінницька та Рівненська області
- 18 липня: Волинська, Львівська та Чернівецька області
- 19 липня: Тернопільська, Полтавська, Херсонська та Закарпатська області
- 23 липня: Черкаська, Харківська та Миколаївська області
- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська та Кіровоградська області
Варто зазначити, що ці вимірювання не будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях. В кожній області на один день повністю скасують обмеження на споживання електроенергії. Через дефіцит енергії, спричинений російськими атаками, в областях, де в даний день не проводяться вимірювання, обмеження можуть бути дещо змінені, – зазначають в Укренерго.
Важливо!
Якщо російські війська здійснять нові масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України, проведення режимних вимірів може бути перенесене на інші дати.
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