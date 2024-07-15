З 17 липня чоловікам у віці від 18 до 60 років плануються зміни при перетині кордону. Прикордонники будуть перевіряти наявність військово-облікового документа, який може бути як паперовим, так і електронним форматом. Інформацію про це надав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі для "Української правди" у п'ятницю, 5 липня.

За словами Демченка, з 16 липня закінчується двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали можливість стати на військовий облік або оновити свої військові дані. Він також зазначив, що з 00:00 17 липня прикордонники при перетині українського кордону на виїзд будуть перевіряти всіх чоловіків віком від 18 до 60 років на наявність військово-облікових документів згідно з вимогами, встановленими урядовою постановою № 560 від 16 травня 2024 року.

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Демченко підкреслив, що в разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлять у виїзді з України. Також він зазначив, що особам, які перебувають у розшуку Національної поліції або мають інші правові обмеження, буде відмовлено у перетині кордону.

Правила для громадян України, яким дозволено виїзд з країни, залишаються незмінними. Демченко також зазначив, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову або виключені з військового обліку за станом здоров’я, можуть перетинати кордон за наявності відповідних документів.

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Він закликав громадян враховувати цю інформацію при плануванні поїздок для уникнення непорозумінь при перетині кордону.

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