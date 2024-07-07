Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку заявила, що в деяких ситуаціях відстрочка має надаватись автоматично.

Деякі українці мають автоматичну відстрочку від мобілізації, яка не передбачає походів у ТЦК. Відповідний функціонал, за її словами, скоро з'явиться у застосунку "Резерв+". Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Ця опція насамперед стосується студентів денної форми навчання та батьків, які мають трьох і більше дітей.

"Це одна з найбільш потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка повинна надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв у ТЦК і збору паперів. Наприклад, студентам денної форми навчання та батькам трьох і більше дітей. Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді" — наголосила спікерка.



Наприклад, дані про сімейні зв'язки зберігаються у державному реєстрі актів цивільного стану. Проте, іноді отримати ці дані з РАЦСу не вдається. Однак, зазвичай, такі випадки можна вирішити в електронному форматі, зазначила Черногоренко.

Нагадаэмо, що після останніх змін у законодавстві всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі разом із паспортом військово-обліковий документ.

Його в будь-який момент можуть попросити пред’явити представники ТЦК та СП або поліції. До того ж нещодавно було запроваджено нові зразки військово-облікового документа.

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