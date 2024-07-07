За інформацією, отриманою від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку), шахраї використовують українців як "грошових мулів" або "дропів".

Українцям частіше надають пропозиції здати свою банківську картку в оренду за плату або виконати просту роботу з обіцянкою одержати винагороду на картку. Ця нова шахрайська схема ставить власника картки у ризик стати співучасником злочину.

Якщо своєчасно не звернутися до поліції і не повідомити про це, власнику загрожує можливість покарання у вигляді позбавлення волі. Про це повідомили у Державній служби спеціального зв’язку та захисту.

За інформацією, отриманою від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку), шахраї використовують українців як "грошових мулів" або "дропів". Ці особи допомагають ускладнити слідству встановлення походження коштів, які були отримані шляхом незаконних дій.

"Це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження. Дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства. Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні", – заявили у Держспецзв'язку.

Зазвичай через картки "мулів" перераховуються кошти, отримані в результаті злочинних дій, таких як торгівля наркотиками, людьми, тероризм, фішинг та інші серйозні злочини. Здебільшого "дропи" не усвідомлюють, що їхня картка використовується для таких цілей, але, незважаючи на це, вони стають співучасниками злочинів і можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, включаючи штрафи, конфіскацію майна або позбавлення волі.

Для захисту від таких ситуацій варто утримуватися від прийняття сумнівних пропозицій щодо легкого заробітку. Також тим, хто став "дропом", рекомендується негайно звертатися до Кіберполіції та свого банку.

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