повідомляється, що фітнес-тренер, який ображав військового, отримав повістку і поїхав проходити ВЛК

Фітнес-тренер послав і обматерив військового. Так, у Одесі чоловік публічно осоромив військовослужбовця, і після поширення інформації про цей випадок, люди відгукнулися на цей вчинок як прояв зневаги до бійця Збройних Сил України.

Про це повідомив блогер та активіст Ганул Дем'ян, скандальне відео також розлетілось по українським Телеграм-каналам.

У суботу, 6 липня, одеський фітнес-тренер обматюкав та бажав смерті військовому.

"На*уй йди, щоб ви всі здохли, хто там воює. Мені пох*й, що ти воював, дятел еб*чий", - заявив фітнес-тренер з Одеси.

Одесита вже знайшли, чоловіка звати Свивастян Гогович. У своєму Instagram він не приховує свою зневагу до України та її народу.

"Мені було важко додивитися це відео до кінця, адреналін та бажання помсти переповнюють З відео зрозуміло що чоловік бачить людину в формі й з притаманною сепаратисту ненавистю бажає смерті та посилає захисника", - написав активіст Ганул Дем'ян.

Згодом Дем'ян відвідав фітнес-тренера, та провів "бесіду" з чоловіком на тему того, як варто розмовляти з військовими. Крім того, пізніше місцеві ЗМІ розповіли, що тренер з Одеси отримав не лише по обличчю, а й безкоштовну поїздку до ТЦК.

Зокрема повідомляється, що фітнес-тренер, який ображав військового, отримав повістку і поїхав проходити ВЛК.

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