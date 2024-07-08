Станом на липень 2024 року зарплати у багатьох українців на низькому рівні лише невеликий відсоток людей заробляє достатньо грошей.

Станом на 2024 рік 31% українців заробляє в середньому від 10 до 20 тисяч гривень. При цьому понад половина опитаних вважають цей дохід недостатнім. Українці в мережі ділилися своїми думками щодо цього, багато з них завили, що це дійсно сурова та болюча правда на фоні здорожчання продуктів та послуг.

Станом на липень 2024 року, 43% опитаних українців заробляють менше 10 000 гривень, що є покращенням порівняно з 2023 роком, коли цей показник становив 53%. Заробіток від 10 000 до 20 000 гривень мають 31% респондентів, а понад 20 000 гривень отримують 21% опитаних. Водночас для 53% рівень доходів знизився, а для 26% - виріс.

Більшість українців, 82%, вважають свій дохід недостатнім для прожиття. У 2024 році 15% зазначили, що їхній заробіток є більш ніж достатнім; 56% вважають його недостатнім, а 26% - категорично недостатнім.

Українці писали, що тим часом, коли українці зароблять мізерні кошти депутати вирішили підняти зарплату своїм помічникам. Також коментатори нагадали, що ціни на частину українських продуктів уже зрівнялися з вартістю європейських продуктів - при цьому зарплати українців стоять на місці.

"Проте депутати собі і помічникам підняли зп, ось він кінець епохи бідності", "Всі ціни йдуть до Європи, але коли зарплата буде як у Євросоюзі.", "Українці такими бідними ще не були", "Кінець епохи бідності. Епоха потужної бідності", "Забули додати, що для 8 тис грн на місяць треба мати ще й вищу освіту і мега досвід роботи і розбираьися у всьому на світі а краще ще й працювати понаднормово".

Джерело: Gradus.

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