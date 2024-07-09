До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 9 липня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 9 липня, що принесе цей день вашому зодіаку? Читайте далі.

Гороскоп Таро на одну карту за знаком зодіаку на 9 липня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей

Вам, Овну, має бути важка робота, але перш ніж кинутися на щось, вам потрібно «почати, представляючи кінцеву мету».

Немає нічого кращого, ніж планувати успіх.

Розуміння того, куди ви хочете прийти і як цього досягти, стане найкращим способом використати свою енергію і позбавить вас розчарування в майбутньому, коли результати будуть повільними і нестабільними.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Кубків, перевернута

Настав час висловити свою думку, Телець. Ви часто довго і наполегливо думаєте, перш ніж поділитися зі світом своїми думками.

Але ви досить довго нудилися і сиділи зі своїми емоціями. Тепер настав час відкритися і дозволити людям почути те, що ви хочете сказати.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Колісниця

Час важкий, але у вас є витримка. Хороша річ у вас, Близнюки, у тому, що ви знайомі зі змінами. Фактично, ви каталізатор у багатьох відношеннях.

Зараз вам потрібно попрацювати над тим, щоб об'єднати своє прагнення зростання з рішучістю, заснованої на прихильності.

Ви не можете і не повинні здаватися зараз, поки те, чого ви хочете, нарешті не станеться.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Двійка Кубків

Раку, ти вагаєшся у своїх рішеннях, і часом це зводить тебе з розуму.

Завжди можна буде додати ще один аргумент "за" або "проти" до списку причин, але зараз важливо з чогось розпочати.

Рухаючись у певному напрямку, ви по-справжньому зрозумієте, чи підходить вам обраний шлях.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Паж Кубків, перевернута

Хтось не розповідає вам всього, що вам потрібно знати, і затримка інформації може бути однією з причин, через які ваш проект чи ситуація не працюють.

Можливо, вам доведеться розвивати відносини, щоб змусити когось відкритися. Якщо потрібна прозорість, підживлюйте ланцюжок спілкування, щоб вирощувати відкритість та найкращі розмови.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Мечів

Одна річ констатувати факт, але зовсім інша — зробити це так, щоб навести мости та об'єднати всіх.

При вирішенні проблеми є ризик бути надто прямолінійним та різким.

Одягайте рукавички, коли стикаєтеся з дратівливими ситуаціями. Його залучено, так що будьте чуйними.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Сімка Жезлів

Будьте обережні, Терези. Ніхто не любить сперечатися, і не багато хто хоче сваритися зі сварливою людиною.

Якщо ви намагаєтеся бути справедливим і зважуватимемо обидві сторони, ви можете порушити рівновагу для всіх інших учасників процесу.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Правосуддя

Заради справедливості, потрібно дійсно знати, що відбувається. Недостатньо просити, щоб усе було належним чином, Скорпіон.

Факти - ось що вам потрібно прямо зараз. Якщо ви не знаєте, що стоїть за історією "він сказав - вона сказала", то пошукайте більше інформації.

Важливо докопатися до суті пліток.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Ви отримаєте добро на початок проекту, який ви так довго сподівалися розпочати.

Всі необхідні матеріали та речі вже в дорозі. Не думайте, що ваші зусилля були марними.

Ваші справи йдуть уперед, і ви матимете багато приводів для святкування.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Ієрофант

Правила є правила, і хоча деякі люди можуть захотіти їх порушити, щоб захистити необхідні зміни, погано відмовлятися від структур, які існують зараз.

Дотримуйтесь правила заміни речей: перш ніж прибрати одну річ, переконайтеся, що у вас є щось ще, щоб заповнити пробіл, що утворився.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Помірність, перевернута

Відпусти, Водолію. Занепокоєння не покращить ситуацію. Ти багато думав, що можна було б зробити краще.

Настав час відправити минуле в папку «зроблено» і рухатися вперед до майбутнього.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Лицар Мечів, перевернута

Як ви вже знаєте, Риби, у сутичці ніхто не перемагає.

Але це не означає, що ви не готові бути трохи наполегливішими за відповідних обставин.

Можливо, ви і могутні, але ваша внутрішня сила і мовчання красномовніше за всякі слова говорять про те, на що ви здатні.

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