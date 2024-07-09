Хоча фальшивомонетники стали рідше виготовляти підроблені банкноти гривні, ці практики ще не зникли повністю. За результатами 2023 року виявлено, що на кожні 1 мільйон справжніх купюр припадає близько 2,1 підроблених, що менше, ніж у попередній рік. Однак існують кілька способів виявлення фальшивок, включаючи методи оцінки на дотик. Про це повідомили в НБУ.
Відзначається, що перевірка справжності банкнот гривні здійснюється шляхом оцінки таких аспектів:
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Банкнотний папір: оцінка якості матеріалу, з якого виготовлена купюра.
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Рельєфність зображень: перевірка висоти окремих елементів на лицьовому боці банкноти, що досягається за допомогою спеціального типу друку.
Крім того, можлива перевірка, яка включає:
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Зміну кута нахилу: при розгляді під різними кутами зору можна спостерігати зміну кольору зображення та напрямку руху фонового зображення стрічки (кінетичний ефект).
- Полімерна стрічка: впровадження полімерної стрічки у товщу паперу, яка містить зображення цифрового позначення номіналу, Державного герба України та відзначається яскраво вираженим кінетичним ефектом у банкнотах номіналом 100-500 гривень.
Також можна перевірити справжність купюри, розмістивши її проти світла. Цей метод дозволяє перевірити:
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Наявність водяних знаків: це зображення портрета, яке повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти. Також можна перевірити наявність зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні.
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Наявність наскрізного елемента: це зображення цифрового позначення номіналу, яке виконане з обох сторін банкноти. Воно має цілісний вигляд без розривів або зсувів під час розгляду проти світла.
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Наявність захисної стрічки: це захисна стрічка, яка повністю занурена в товщу паперу. За допомогою збільшувального скла можна розглянути зображення номіналу, напису "ГРН" та зображення тризуба у прямому і перевернутому вигляді.
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