У НБУ повідомили, що є кілька способів виявлення фальшивок, включаючи методи оцінки на дотик.

Хоча фальшивомонетники стали рідше виготовляти підроблені банкноти гривні, ці практики ще не зникли повністю. За результатами 2023 року виявлено, що на кожні 1 мільйон справжніх купюр припадає близько 2,1 підроблених, що менше, ніж у попередній рік. Однак існують кілька способів виявлення фальшивок, включаючи методи оцінки на дотик. Про це повідомили в НБУ.

Відзначається, що перевірка справжності банкнот гривні здійснюється шляхом оцінки таких аспектів:

Банкнотний папір: оцінка якості матеріалу, з якого виготовлена купюра. Рельєфність зображень: перевірка висоти окремих елементів на лицьовому боці банкноти, що досягається за допомогою спеціального типу друку.

Крім того, можлива перевірка, яка включає:

Зміну кута нахилу : при розгляді під різними кутами зору можна спостерігати зміну кольору зображення та напрямку руху фонового зображення стрічки (кінетичний ефект).

Полімерна стрічка: впровадження полімерної стрічки у товщу паперу, яка містить зображення цифрового позначення номіналу, Державного герба України та відзначається яскраво вираженим кінетичним ефектом у банкнотах номіналом 100-500 гривень.

Також можна перевірити справжність купюри, розмістивши її проти світла. Цей метод дозволяє перевірити:

Наявність водяних знаків : це зображення портрета, яке повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти. Також можна перевірити наявність зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні.

Наявність наскрізного елемента : це зображення цифрового позначення номіналу, яке виконане з обох сторін банкноти. Воно має цілісний вигляд без розривів або зсувів під час розгляду проти світла.

Наявність захисної стрічки: це захисна стрічка, яка повністю занурена в товщу паперу. За допомогою збільшувального скла можна розглянути зображення номіналу, напису "ГРН" та зображення тризуба у прямому і перевернутому вигляді.

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