Як розповіла журналістам його дружина, чоловік ще з двома колегами їхали на роботу, а дорогою їх забрали до ТЦК.

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Вінницької області вийшли з заявою щодо інформації про утримання чоловіка на території установи. Військові вирішили прокоментувати ситуацію з огляду на суспільний інтерес та розголос в Інтернеті. Про це повідомляють у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

Там розповіли, що 6 липня Державна прикордонна служба України затримала групу з 14 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Під час затримання стало відомо, що жоден із затриманих не мав при собі військово-облікових документів, які є обов’язковими для військовозобов’язаних громадян України.

У зв’язку з цим, 6 липня затриманих передали представникам групи оповіщення Територіальних центрів зборів та Служби порятунку для уточнення їхніх військово-облікових даних. Це було зроблено відповідно до чинного законодавства для визначення їхньої придатності до військової служби та проходження військово-лікарської комісії.

Після проходження військово-лікарської комісії встановлено, що всі 14 осіб є придатними до військової служби і не мають підстав для отримання відстрочки або звільнення. Відповідно до цього вони були призвані на військову службу за мобілізацією.

"Щодо чуток про фізичний або психологічний вплив на затриманих під час їх перебування в ТЦК та СП, була проведена внутрішня перевірка. Її результати не підтвердили випадків побиття або інших протиправних дій з боку представників ТЦК та СП", - додали у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

Йдеться про випадок Андрія Тихончука з Рівненщини. Як розповіла журналістам його дружина, чоловік ще з двома колегами їхали на роботу на Вінниччину. 5 липня на блокпосту за 45 км від прикордонного села їх зупинили працівники ТЦК для перевірки документів.

Потім його перевезли до військкомату у Тульчин. Жінка звернулися до поліції про незаконне затримання людини, а також побиття. Проте Тихончука після проходження ВЛК направили до навчального центру.

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