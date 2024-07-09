Оголошено про підозру одному з директорів приватного підприємства, який заволодів коштами одного з виконавчих комітетів міської ради Черкащини. Подробиці корупційної справи повідомили у прес-службі Черкаської обласної прокуратури.

гроші, хабар, корупція

Слідство встановило, що підозрюваний, який займав посаду директора приватного підприємства, використовував свій посад для заволодіння коштами Виконавчого комітету міської ради Черкащини.

Він уклав договір з комітетом на виконання робіт з проектування, виробництва, монтажу, комплектації та введення в експлуатацію об’єкту, завдяки чому відрахував понад 1 мільйон гривень на користь свого підприємства.

Усвідомлюючи, що кошти, виділені на виконання вказаних робіт, є часткою місцевого бюджету, останній схвалив акти виконаних робіт, знаючи, що вони містять недостовірні дані щодо виду і обсягу робіт. Ці дані фактично не відповідали дійсності, а обсяги будівельних робіт були завищені.

суд

В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного. Досудове розслідування у рамках кримінального провадження проводиться Службою безпеки України та Службою у справах державної охорони в Черкаській області.

У разі доведення вини правопорушнику може загрожує позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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