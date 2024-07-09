За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном.

Оголошено про підозру одному з директорів приватного підприємства, який заволодів коштами одного з виконавчих комітетів міської ради Черкащини. Подробиці корупційної справи повідомили у прес-службі Черкаської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що підозрюваний, який займав посаду директора приватного підприємства, використовував свій посад для заволодіння коштами Виконавчого комітету міської ради Черкащини.

Він уклав договір з комітетом на виконання робіт з проектування, виробництва, монтажу, комплектації та введення в експлуатацію об’єкту, завдяки чому відрахував понад 1 мільйон гривень на користь свого підприємства.

Усвідомлюючи, що кошти, виділені на виконання вказаних робіт, є часткою місцевого бюджету, останній схвалив акти виконаних робіт, знаючи, що вони містять недостовірні дані щодо виду і обсягу робіт. Ці дані фактично не відповідали дійсності, а обсяги будівельних робіт були завищені.

В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного. Досудове розслідування у рамках кримінального провадження проводиться Службою безпеки України та Службою у справах державної охорони в Черкаській області.

У разі доведення вини правопорушнику може загрожує позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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