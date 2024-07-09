У Національному банку України заявили, що це рішення обґрунтоване та не має принципових проблем.

Національний банк України планує встановити обмеження на грошові перекази між картками фізичних осіб. Ця ініціатива зараз перебуває на етапі обговорення, зокрема щодо встановлення ліміту.

При цьому майбутні зміни вже викликали обговорення у суспільстві. У Національному банку України заявили, що це рішення є обґрунтованим і не має принципових проблем.

Член Ради Національного банку України, доктор економічних наук Василь Фурман, зазначив, що запропоновані обмеження на грошові перекази між картками не стосуватимуться 95% населення України. Він пояснив, що існують різні причини для введення цього рішення, але панічні настрої серед громадян є передчасними та необґрунтованими.

"Я не вважаю, що в питанні обмеження переказів із картки на картку може бути якась паніка. Причини такого рішення різні. Зокрема, часто картки банків використовуються в різних тіньових схемах, ігровому бізнесі, оптимізації оподаткування тощо. Такого не має бути", – підкреслив експерт.

Відповідно до слів Фурмана, особа, яка працює як ФОП або отримує "білу" заробітну плату, може звернутися до банку із проханням збільшити ліміти переказу з картки на картку. Він підкреслив, що головне - це можливість працювати легально і сплачувати податки.

Економіст також наголосив на необхідності зниження рівня тіньової економіки в Україні. Він зауважив, що ініціативи Національного банку не мають нічого надзвичайного, але вони спрямовані на зменшення протизаконних операцій і важливі для боротьби з тіньовою економікою. Фурман також підкреслив, що ці ініціативи не зможуть повністю вирішити проблему, проте їх впровадження сприятиме цій меті за участю всіх зацікавлених сторін.

Джерело: today.ua.

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