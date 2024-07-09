Киянин Артем Ільїн, який до армії працював у низці економічних та ділових медіа, був шокований настроями та світоглядом своїх товаришів по службі.

Корупційні скандали, які виникають в Україні майже щодня, значно впливають на мотивацію новобранців ЗСУ. Журналіст, що місяць тому пішов служити в армію, дійшов висновку, що "звичайний українець живе у реальності, яка не перетинається з думками відомих філософів і публіцистів. Про це він написав у Фейсбук та розповів, що перебуває у шоці після місяця служби у ЗСУ.

Киянин Артем Ільїн, який до армії працював у низці економічних та ділових медіа, був шокований настроями та світоглядом своїх товаришів по службі. Він пише, що його зараз оточують переважно жителі сільських регіонів західної частини України, такі самі новобранці, як і він сам. І відсутність патріотизму помітна одразу.

"Досить велика частина народу відкрито заявляє: "За мої 30-40-50 років держава не дала нічого, крім калашмата (автомата Калашнікова – ред.). Чому я повинен бути патріотом?... Я відверто гублюся і не знаю що всім відповісти. Аргументи про путіна і московську владу не працюють", – пише Ільїн.

Журналіст власними очима побачив, що військові активно обговорюють тотальну корупцію та вірять, що на посади призначають тих, хто заплатив хабара. Багато хто з його армійського оточення впевнений, що до в’язниці ніхто з корупціонерів, як-от Микола Тищенко, не потрапить, бо вони відкупляться.

Військові постійно згадують випадок із заступником міністра, який вніс багатомільйонну заставу після викриття його корупційних оборудок. Крім того, у середовищі солдатів дуже швидко поширюються чутки, наприклад, про Bugatti у першої леді.

Він додав, що має відчуття, що народ хоче "доброго і розумного гетьмана", який жорстко розбиратиметься з "поганим старшиною" і просто так даватиме блага простому українцю чи не чіпатиме його. Водночас Ільїн встиг зауважити, що українці хочуть побачити готові рішення, які зроблять їхнє життя кращим, і не довіряють красивим презентаціям про те, як в Україні колись настане світле майбутнє.

"Їх фактично примусом, а інколи й обманом, забрали в армію. Як жити таким родинам – немає відповіді. І водночас великі корупційні скандали виникають майже щодня. Попри десятки антикорупційних органів, потужні промови, яскраві форуми та авторитетних спікерів. І народ розуміє, що це все х@йня на пісному маслі, яку втирають уже 10+ років на тлі розмов про путінську загрозу. І воно дуууже впливає на мотивацію", – додав військовий.

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