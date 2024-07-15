Під час наступного опалювального сезону мешканці трьох українських областей зможуть користуватися газом безкоштовно.

Цю інформацію надало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Раніше ми повідомляли, що на українців чекають перевірки з боку газових служб.

Спочатку планувалося, що проект з надання допомоги вразливим категоріям населення охопить лише Харківську область. Проте, згодом до нього були включені також Сумська і Донецька області.

Проектом, який курирує віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, передбачено надання скрапленого газу вразливим категоріям населення, що проживають на прифронтових територіях трьох зазначених областей. Люди отримуватимуть балони зі зрідженим газом як гуманітарну допомогу для проходження опалювального сезону.

Варто зазначити, що для решти українців вартість газопостачання залишатиметься незмінною до 30 квітня 2025 року. Більшість українців, а саме 98%, сплачуватимуть за тарифом 7,96 гривні за кубометр. Це вартість газу за тарифом «Фіксований» від газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Однак, згідно з вимогами Міжнародного валютного фонду, вартість газу поступово підвищуватиметься, хоча попередньо оголошено, що це відбудеться вже після завершення війни.

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