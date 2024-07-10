Податок, який стягується, спрямовується до місцевих бюджетів, тому місцеві органи влади встановлюють його розмір.

Українці, які володіють нерухомістю великої площі, мали до 1 липня отримати квитанції для сплати податку на нерухомість. Податок потрібно сплатити лише тим, у кого є житло площею понад 60 квадратних метрів (квартира) і понад 120 квадратних метрів (будинок). Сплатити податок потрібно протягом 60 днів.

Розмір податку залежить від площі нерухомості, а також мінімальної зарплати, пояснюють у Державній податковій службі.

Податок, який стягується, спрямовується до місцевих бюджетів, тому місцеві органи влади встановлюють його розмір. Відповідно до Податкового кодексу є обмеження: податок за кожен додатковий квадратний метр площі не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати.

Наприклад, у 2024 році розмір податку визначається на підставі мінімальної зарплати на 1 січня 2023 року, що складає 6700 гривень. Таким чином, максимальна ставка податку за кожен додатковий квадратний метр не може перевищувати 100,5 гривень (6700 гривень × 1,5%).

За інформацією від Державної податкової служби, оплата податку обов'язкова лише для власників житла, площа якого перевищує встановлені нормативи. Для квартир ця норма становить 60 квадратних метрів, а для будинків - 120 квадратних метрів.

Вважається загальна площа житла, а чи не житлова. Є ще один аспект. Якщо квартира поділена між кількома власниками (наприклад, членами сім'ї), норма для кожного застосовується окремо. Наприклад, якщо площа квартири становить 100 квадратів, але вона в рівних частинах належить чоловікові та дружині, податок платити не потрібно (при нормі 60 кв. м на власника кожному належить лише по 50 кв. м).

Якщо прострочити сплату терміном до 30 днів, то суму податку буде додано штраф у розмірі 10% від нарахованої суми податку.

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