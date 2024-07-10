На відео патрульні хотіли перевірити військово-облікові дані чоловіка й "запросили" його поїхати до ТЦК.

За інформацією речниці теруправління Державного бюро розслідувань, Катерини Герасімук, в Державному бюро розпочато досудове розслідування щодо застосування правоохоронцями сили до цивільного чоловіка у Чернівцях. В даний момент проводиться ідентифікація осіб, які брали участь у цій події, і вивчаються обставини інциденту.

В поліції повідомили, що 15 червня, близько 10 години, патрульні отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Вокзальній у Чернівцях. Інспектори, прибувши на місце події, встановили обставини інциденту та склали відповідні адміністративні матеріали.

Правоохоронці зазначали, що згодом, відповідно до ст. 32 ЗУ "Про Національну поліцію", для перевірки даних патрульні вимагали предʼявити військово-облікові документи всіх учасників події.

Один із чоловіків не мав їх із собою, але через деякий час документи приніс його родич. Тоді для уточнення даних громадянина запросили до ТЦК, проте чоловік відмовився та сказав, щоб його затримували, в іншому випадку він відмовляється їхати. Інспектори затримали громадянина.

Відео, на якому видно, як патрульні поліцейські в Чернівцях силою затримують чоловіка біля залізничного вокзалу, послужило підставою для відкриття провадження. На записі з боку чоловіка не виявлено ознак опору, однак правоохоронці повалили його на землю, наділи кайдани та доставили до ТЦК.

Правоохоронців підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень з використанням насильства. Зазначено, що затриманий і його рідні не зверталися до бюро щодо неправомірних дій патрульних.

Джерело: Суспільне.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.