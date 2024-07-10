До кінця поточного тижня (14 липня) значно зміниться валютний коридор як для євро, так і для долара.

Національний банк України (НБУ) вперше офіційно встановив курс євро до гривні на рекордних показниках. За останню добу євро подорожчало на 22 копійки, але долар не досяг рекордних значень. Про новий рекордний курс повідомляється на сайті НБУ.

Так 9 липня Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 44,08 гривень. Офіційний курс долара також зріс, досягнувши 40,7 гривень за долар. Це на 16 копійок дорожче, ніж було 8 липня, і на 6 копійок нижче за історичний рекорд в 40,76 гривень за долар, який був встановлений 4 липня.

Фахівці тим часом вважають, що на готівковому ринку найближчого тижня курс євро точно не перевищить 46 гривень. За словами Тараса Лєсового, начальника департаменту казначейства у Глобус Банку, до кінця поточного тижня (14 липня) значно зміниться валютний коридор як для євро, так і для долара.

Він прогнозує, що на готівковому ринку євровалюта буде торгуватись у діапазоні від приблизно 43 до 46 гривень за євро. Лєсовий також вказав, що різниця між курсами купівлі та продажу валюти у банках складатиме до 1 гривні за євро. У обмінниках може виявитися ще ширший спред, до 1,3 гривні.

"Можна очікувати, що будь-які зміни на валютному ринку без ознак хаосу чи неконтрольованості. Ситуація на ринку залишається досить прогнозованою і це може тривати до другої половини серпня", – вважає Лєсовий.

Також важливо розуміти, що на курс євро до гривні впливає також курс євро до долара. В даний момент долар дешевшає в порівнянні з євро, що сприяє активнішому зростанню курсу євро в Україні порівняно з курсом долара.

Джерело: OBOZ.UA.

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