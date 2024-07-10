Яворівський районний суд Львівської області визнав солдата Анатолія винним та призначим йому шість років у в'язниці.

Мобілізація в Україні продовжується та не всі готові до служби. Частина українців уникає мобілізації або втікає з місця військової службі. Так, солдат Анатолій з Закарпаття втік з місця військової служби. Він отримав від суду суворе покарання.

У судовому реєстрі був оприлюднений вирок Яворівського районного суду Львівської області. Відомо, що липні 2024 року, Анатолія, уродженця Закарпатської області, у серпні 2023 року зарахували до складу однієї з військових частин і призначили на посаду стрільця кулеметного відділення.

Призваний під час мобілізації солдат у вересні 2023 року самовільно покинув територію наметового містечка та переховувався, проводячи час на власний розсуд. Наприкінці травня 2024 року Анатолій сам прийшов до відділку поліції у Львівській області. зроби хороший рерайт цього

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Під час укладення угоди було враховано, що Анатолій В. у 2022 року був судимий за крадіжку на Закарпатті – йому призначили обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.

Суд призначив обвинуваченому шість років ув'язнення: п'ять років за втечу з військової частини та рік за невідбуте покарання за крадіжку. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо про схожий випадок. Луцький міськрайонний суд виніс вирок мобілізованому солдату Олександру за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва двічі їздив додому, де проводив час на власний розсуд. Йому призначили покарання – п’ять років позбавлення волі.

Джерело: zaxid.net.

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