Про таку "співбесіду" розповіла в соціальній мережі киянка Ніно, яка вирішила спробувати себе на новій посаді.

У Києві виник скандал, пов'язаний з метрополітеном, коли співробітники підземки, які шукають жінок на посаду машиністок поїздів, натякають під час особистих зустрічей з кандидатками, що жінки не підходять для такої роботи.

Про таку "співбесіду" розповіла у соціальній мережі киянка Ніно, яка вирішила спробувати себе на посаді машиністки.

Вона розповіла про високомерне ставлення інструктора метрополітену і заявила про сексизм.

Це ставлення очевидно розчаровує кандидаток, оскільки саме підприємство скаржиться на нестачу працівників, а при зустрічі інструктор відмовляється розглядати жінок на посаду машиністок і глузує з їхнього бажання допомагати країні під час війни. Скандал обговорюють у соцмережах, що, як кажуть, свідчить про наявність проблеми.

"По завершенню екскурсії ми в кабінеті начальника прослухали лекцію, про те чому він не планує брати жінок на роботу і про те, що чоловіків мобілізують, нема кому працювать. Це якось вміщається в одній голові і нічого не щьолкає", - написала жінка.

Як з’ясували журналісти, розмова між Ніно та інструктором метрополітену дійсно мала місце. У підземці кажуть, що зараз у метрополітені триває набір на курси машиністів. У відповідь на ситуацію з Ніно, в метрополітені визнають, що це випадок простого людського фактору.

"Тільки з’явився пост жінки, як одразу була організована зустріч у якій брали участь не лише представники депо, про яке згадувала Ніно, а й представники інших депо. Ми провели спільну зустріч та пропрацювали з фахівцями, які займаються набором кадрів для метрополітену, щоб подібних ситуацій, яка сталася з Ніно, у майбутньому не виникало. Також будемо покращувати комунікацію між нашими співробітниками", - пояснили у метрополітені.

Джерело: ТСН.

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