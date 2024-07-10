Українцям пояснили, в яких випадках вони можуть отримати штраф за купівлю ліків у будь-якій аптеці.

В Україні деякі медичні засоби заборонено продавати та купувати без спеціального лікарського рецепта. За порушення цієї вимоги передбачено штраф. Про це йдеться у статті 42 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Деякі ліки в Україні можна купити лише за рецептом. Серед них:

Знеболювальні та жарознижувальні:

Ношпа і спазмалгон в ампулах.

Анальгін у великих упаковках (100 таблеток) і в ампулах.

Німесил та його аналоги.

Ліки проти кашлю:

Усі кодеїновмісні препарати та ліки на основі сальбутамолу, який використовується для інгаляцій.

Більшість інших препаратів для інгаляцій, зокрема Беродуал.

Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань:

Препарати для зниження тиску, такі як Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол, можна придбати лише за рецептом.

Сечогінні препарати, включаючи Фуросемід і Діакарб, також вимагають рецепт.

Краплі Корвалол і Валокордин доступні без рецепта тільки в невеликих флаконах. Флакони об’ємом 50 мл і більше продаються за рецептом.

Препарати для розрідження крові, такі як Магнікор і Кардіомагніл (в упаковках від 100 таблеток), можна купити лише за рецептом.

Антигістамінні (протиалергічні) препарати:

Супрастин в ампулах продається тільки за рецептом.

Гормональні препарати:

Усі гормональні препарати вимагають рецепта.

Гормональні контрацептиви, зокрема комбіновані оральні контрацептиви (КОК) та препарат екстреної контрацепції Постинор, продаються лише за рецептом.

Креми та мазі на гормональній основі, такі як Момедерм, також потребують рецепт, тоді як Феністил залишається у вільному доступі.

Ліки для лікування захворювань щитоподібної залози, такі як L-тироксин і Еутирокс, можна придбати лише за рецептом.

Етиловий спирт

Від 100 грамів спирту - тільки за рецептом.

Відпуск ліків в аптеках без рецепта у заборонених законодавством випадках передбачає такі штрафи:

від 850 до 1 700 гривень (50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

за повторне порушення протягом року штраф становить від 1 700 до 3 400 гривень (100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Продаж ліків в аптеках, включаючи електронну роздрібну торгівлю, або їх доставка особам, які не досягли 14-річного віку, карається штрафом:

від 3 400 до 5 100 гривень (200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Якщо порушення повторюється протягом року, розмір штрафу збільшується до:

від 5 100 до 6 800 гривень (300-400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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