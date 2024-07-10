В Україні деякі медичні засоби заборонено продавати та купувати без спеціального лікарського рецепта. За порушення цієї вимоги передбачено штраф. Про це йдеться у статті 42 Кодексу про адміністративні правопорушення.

аптека, ліки

Деякі ліки в Україні можна купити лише за рецептом. Серед них:

Знеболювальні та жарознижувальні:

  • Ношпа і спазмалгон в ампулах.
  • Анальгін у великих упаковках (100 таблеток) і в ампулах.
  • Німесил та його аналоги.

Ліки проти кашлю:

  • Усі кодеїновмісні препарати та ліки на основі сальбутамолу, який використовується для інгаляцій.
  • Більшість інших препаратів для інгаляцій, зокрема Беродуал.

Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань:

  • Препарати для зниження тиску, такі як Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол, можна придбати лише за рецептом.
  • Сечогінні препарати, включаючи Фуросемід і Діакарб, також вимагають рецепт.
  • Краплі Корвалол і Валокордин доступні без рецепта тільки в невеликих флаконах. Флакони об’ємом 50 мл і більше продаються за рецептом.
  • Препарати для розрідження крові, такі як Магнікор і Кардіомагніл (в упаковках від 100 таблеток), можна купити лише за рецептом.

Антигістамінні (протиалергічні) препарати:

  • Супрастин в ампулах продається тільки за рецептом.

Гормональні препарати:

  • Усі гормональні препарати вимагають рецепта.
  • Гормональні контрацептиви, зокрема комбіновані оральні контрацептиви (КОК) та препарат екстреної контрацепції Постинор, продаються лише за рецептом.
  • Креми та мазі на гормональній основі, такі як Момедерм, також потребують рецепт, тоді як Феністил залишається у вільному доступі.
  • Ліки для лікування захворювань щитоподібної залози, такі як L-тироксин і Еутирокс, можна придбати лише за рецептом.

Етиловий спирт

  • Від 100 грамів спирту - тільки за рецептом.

аптека, лекарства

Відпуск ліків в аптеках без рецепта у заборонених законодавством випадках передбачає такі штрафи:

  • від 850 до 1 700 гривень (50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
  • за повторне порушення протягом року штраф становить від 1 700 до 3 400 гривень (100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Продаж ліків в аптеках, включаючи електронну роздрібну торгівлю, або їх доставка особам, які не досягли 14-річного віку, карається штрафом:

  • від 3 400 до 5 100 гривень (200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Якщо порушення повторюється протягом року, розмір штрафу збільшується до:

  • від 5 100 до 6 800 гривень (300-400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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