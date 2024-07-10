В Україні деякі медичні засоби заборонено продавати та купувати без спеціального лікарського рецепта. За порушення цієї вимоги передбачено штраф. Про це йдеться у статті 42 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Деякі ліки в Україні можна купити лише за рецептом. Серед них:
Знеболювальні та жарознижувальні:
- Ношпа і спазмалгон в ампулах.
- Анальгін у великих упаковках (100 таблеток) і в ампулах.
- Німесил та його аналоги.
Ліки проти кашлю:
- Усі кодеїновмісні препарати та ліки на основі сальбутамолу, який використовується для інгаляцій.
- Більшість інших препаратів для інгаляцій, зокрема Беродуал.
Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань:
- Препарати для зниження тиску, такі як Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол, можна придбати лише за рецептом.
- Сечогінні препарати, включаючи Фуросемід і Діакарб, також вимагають рецепт.
- Краплі Корвалол і Валокордин доступні без рецепта тільки в невеликих флаконах. Флакони об’ємом 50 мл і більше продаються за рецептом.
- Препарати для розрідження крові, такі як Магнікор і Кардіомагніл (в упаковках від 100 таблеток), можна купити лише за рецептом.
Антигістамінні (протиалергічні) препарати:
- Супрастин в ампулах продається тільки за рецептом.
Гормональні препарати:
- Усі гормональні препарати вимагають рецепта.
- Гормональні контрацептиви, зокрема комбіновані оральні контрацептиви (КОК) та препарат екстреної контрацепції Постинор, продаються лише за рецептом.
- Креми та мазі на гормональній основі, такі як Момедерм, також потребують рецепт, тоді як Феністил залишається у вільному доступі.
- Ліки для лікування захворювань щитоподібної залози, такі як L-тироксин і Еутирокс, можна придбати лише за рецептом.
Етиловий спирт
- Від 100 грамів спирту - тільки за рецептом.
Відпуск ліків в аптеках без рецепта у заборонених законодавством випадках передбачає такі штрафи:
- від 850 до 1 700 гривень (50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
- за повторне порушення протягом року штраф становить від 1 700 до 3 400 гривень (100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Продаж ліків в аптеках, включаючи електронну роздрібну торгівлю, або їх доставка особам, які не досягли 14-річного віку, карається штрафом:
- від 3 400 до 5 100 гривень (200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Якщо порушення повторюється протягом року, розмір штрафу збільшується до:
- від 5 100 до 6 800 гривень (300-400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
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